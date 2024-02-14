Категорически нельзя: какие продукты противопоказаны при беременности

Фото: www.globallookpress.com / Caroline Arber

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Воздержание от вредных лакомств сохранит здоровье будущему малышу.

Во время беременности женщинам очень важно следить за своим питанием. Пища напрямую влияет на здоровье будущего малыша.

Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Но есть продукты, от которых необходимо отказаться во время беременности, рассказывает акушер-гинеколог Казакова изданию Газета.ру.

Врач Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова объяснила, что норму калорий должен рассчитывать лечащий врач. При беременности нужно увеличивать суточный калораж. Обязательно нужно употреблять клетчатку и соблюдать питьевой режим.

«Для правильного формирования костной системы ребенка будущей маме необходимо в достаточном количестве потреблять продукты, содержащие кальций — в основном это сыры, молоко, кисломолочные продукты, творог. Полиненасыщенные жирные кислоты также важны во время беременности, в большом количестве они содержатся в некоторых видах рыбы (лосось, скумбрия, форель), морепродуктах, шпинате, растительных маслах, орехах», — уточняет эксперт.

Такие продукты должны присутствовать в рационе несколько раз в неделю. Также дополнительно стоит принимать витамины и микроэлементы (фолиевую кислоту, йод).

Нельзя употреблять, в первую очередь, алкоголь. В алкогольных напитках содержится этиловый спирт, который способен вызвать нарушения и аномалии у малыша при любой дозе, даже маленький глоток.

Также следует исключить сырое мясо, сырую рыбу, непастеризованное молоко, сырые яйца. Кофе стоит ограничить до примерно двух чашек в сутки. А фастфуд и вовсе не употреблять.

«Во время беременности стоит ограничить потребление поваренной соли. Особенно это касается беременных с чрезмерной прибавкой веса, склонных к отекам, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией», —объясняет Казакова.

Главное, сильно не переживать из-за ограничений в еде. Если что-то сильно захочется, это можно съесть, но в небольшом количестве. Это поддержит высокий эмоциональный фон.

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