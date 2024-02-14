Ставка на красное: стилист рассказала о самых трендовых вещах весны 2024

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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Вам не придется скупать все вещи в магазине, чтобы выглядеть стильно. Достаточно добавить лишь несколько акцентных предметов в свой гардероб.

В начале каждого сезона в магазинах появляются новые коллекции. К сожалению, на такие вещи не бывает скидок. Для того, чтобы порадовать себя новой покупкой не обязательно тратить много денег. Персональный стилист и дизайнер одежды Ольга Теплякова рассказала aif.ru о 13 вещах, на которые следует обращать внимание в новом сезоне.

Сделать образ более интересным вам помогут аксессуары. Например, вместо ремня можно использовать шнур из кожзама, который вы можете купить в любом магазине тканей.

Для более романтичных и классических образов отлично подойдет жемчуг. Он способен придать изюминку даже надоевшим вещам. Если вам хочется чего-то более дерзкого, тогда стоит присмотреться к более массивным украшениям. Например, можно прикупить изделия с цепями или шипами.

Стилист также советует обратить внимания на броши необычных форм — в виде геометрических фигур, силуэтов, глаз и так далее.

В ваш образ может отлично вписаться лаконичная сумка-шопер. Главное, чтобы она была выполнена в стиле минимализма, без дополнительных кармашков или брелоков. Ее можно сшить и самостоятельно, использовав экокожу.

Еще один актуальный аксессуар — это перчатки. Их длина может быть любой. Главное, чтобы они сочетались с вашим образом.

Ольга также отметила, что самым актуальным цветом весны будет красный. Она настоятельна рекомендует приобрести аксессуар в оттенках этого цвета.

Весной не очень популярны солнцезащитные очки, но лучше к ним присмотреться.

«Зимой и ранней весной мало носят солнцезащитные очки, а зря. Сейчас актуальны лаконичные модели с прямой верхней частью. Футуристического вида очки напоминают лыжные маски. Можно не пересматривать радикально свой гардероб, а просто добавить этот аксессуар», —сказала стилист.

Что касается одежды, то в моду вошли широкие серые джинсы, которые будут плотно сидеть на талии. К сожалению, они не подойдут женщинам низкого роста и обладательницам пышных форм. Этой весной будут также актуальны прямые трикотажные платья длины макси, топы и джемперы с открытыми плечами.

При выборе обуви стилист советует присмотреться к туфлям на высоком каблуке и к сапогам с широким голенищем.

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