Шеф Пентагона впервые появился на публике после очередной госпитализации
Шеф Пентагона после выписки из больницы принял участие в заседании по Украине
Фото: www.globallookpress.com / Po1 Alexander Kubitza/Dod
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Глава американского военного ведомства борется с онкологией.
Министр обороны США Ллойд Остин впервые появился на публике после выписки из больницы. Шеф Пентагона принял участие в заседании контактной группы по Украине по видеосвязи.
Остин заверил коллег, что прекрасно себя чувствует, а его борьба с онкологией проходит «на отлично».
«Я планировал быть сегодня с вами в Брюсселе, но пришлось вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз рака остается отличным. Я по-настоящему признателен за все добрые пожелания», — сказал глава американского военного ведомства.
Ллойд Остин был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии из-за проблемы с мочевым пузырем в конце прошлой недели, а уже 13 февраля его выписали и даже разрешили приступить к своим должностным обязанностям, правда, удаленно.
В декабре Остину диагностировали рак простаты и провели операцию.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как на положении РФ в мире скажется увольнение тяжелобольного Остина.