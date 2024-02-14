Матвиенко посетила Норильск в рамках рабочей поездки в Красноярский край

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Спикеру Совета Федерации провели обширные экскурсии на важных промышленных и социальных объектах.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки в Красноярский край 14 февраля посетила промышленные и социальные объекты Норильска.

В частности, она побывала на Надеждинском металлургическом заводе, где ей продемонстрировали процесс производства продукции.

Матвиенко также показали квартиры работников предприятий города в новых домах, куда сотрудники начали заселяться недавно. Такое жилье предоставляется в том числе тем гражданам, которые переезжают в Норильск работать из других регионов.

Кроме того, председатель Совфеда осмотрела «умные» остановки, в которых местные жители могут согреться в ожидании общественного транспорта и зарядить телефон. Ей сообщили, что всего таких остановок 106, они установлены во всех районах города.

Помимо этого, Матвиенко оценила местный общественный транспорт и посетила один из норильских детских садов.

Спикер Совфеда во главе делегации верхней палаты парламента прибыла с рабочей поездкой в Красноярский край 12 февраля. В состав вошли первый заместитель Матвиенко Андрей Яцкин, заместители председателя Совфеда Николай Журавлев и Инна Святенко, а также сенаторы Александр Усс и Андрей Клишас.

13 февраля Матвиенко совместно с губернатором региона Михаилом Котюковым посетила Сибирский федеральный университет. Там ей провели экскурсию, в ходе которой продемонстрировали достижения и разработки образовательного учреждения, в том числе водородно-химический генератор.