«Уровень зрелости»: Мантуров призвал бизнес отказаться от латиницы

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

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С каждым годом будет появляться все больше российских брендов и смена вывесок будет проявлением уважения к покупателям.

Всего 100 европейских компаний из 500 официально ушли с российского рынка. Об этом заявил на пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он призвал маркетологов и руководителей отечественных компаний поменять латиницу на кириллицу. По словам вице-премьера, с каждым годом будет появляться все больше российских брендов и смена вывесок будет проявлением уважения к покупателям.

«Уже есть целая плеяда компаний, которые производят продукцию не хуже, а зачастую лучше своих глобальных конкурентов. Однако до сих пор многие наши бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице. Полагаю, что уровень зрелости отечественных производителей, да и простое уважение к своей стране, к родному языку, позволяет рассчитывать на изменение этого подхода», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные санкции помогли экономике России. Спустя два года после введения против страны жестких рестрикций, которые затронули многие отрасли, эксперты приходят к выводу, что российская экономика смогла выдержать беспроцентное давление.