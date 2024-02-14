Самозапреты и «период охлаждения»: какие меры против мошенников введут в России

Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

Последние данные Центробанка: около 1,2 миллиона транзакций в год проходят без согласия клиентов.

Уже в июле в России заработает закон, который позволит россиянам устанавливать самозапрет на взятие любых кредитов, а для займов свыше миллиона рублей может появиться так называемый «период охлаждения» — пауза между одобрением кредита и выдачей денег.

Все это, в частности, помешает мошенникам похищать деньги у граждан. Какие еще меры финансовой безопасности обсудили на форуме в Екатеринбурге, узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Судя по статистике, даже в этом зале есть те, кто хоть раз попадался на удочку интернет-мошенников. И это при том, что послушать главу ЦБ Эльвиру Набиуллину собрались сплошь эксперты банковской отрасли.

«Люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. Каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства», — заявила Набиуллина.

Последние данные Центробанка: около 1,2 миллиона транзакций в год проходят без согласия клиентов. И, хотя число возвращенных средств выросло с символичных 4% до 8%, большинство пострадавших так и не могут выбраться из долговой ямы. Светлана как раз из таких: аферисты повесили на женщину сразу три кредита на 700 тысяч.

«У меня арестовали счета, один из этих счетов — он ипотечный. То есть я сейчас, буквально через несколько дней, должна на этот счет вносить деньги для оплаты ипотеки, а сделать я этого не могу», — рассказал пострадавшая Светлана Сотникова.

Действовали жулики изощренно: изучили кредитную историю, подделали паспорт и даже подобрали девушку похожей внешности для похода в банк. По словам экспертов, мошенники сегодня — словно менеджеры банка: каждой жертве — особое предложение.

За последний год телефонные мошенники украли у россиян рекордные 16 миллиардов рублей. Неслучайно вопросы кибербезопасности потребовали обсуждения на отдельной площадке. Нынешний форум стал самым масштабным за всю историю.

Мошенники сами нашли Кристину в интернете: пообещали приток клиентов для бизнеса по свечеварению, но в итоге «наварились» сами — почти на 120 тысяч. Девушка потеряла бы больше, но после третьего перевода на разные номера сработали алгоритмы банка и карту заблокировали.

«Нашлись еще трое человек, которые ответили, что их тоже обманули: мужчину обманули на 300 тысяч, женщину — на 200», — рассказала пострадавшая Кристина Панарина.

Уже в июле заработает закон, по которому россияне смогут устанавливать самозапрет на взятие любых кредитов. А для займов свыше миллиона рублей Центробанк предлагает ввести так называемый «период охлаждения» — паузу между одобрением кредита и выдачей денег.

Как показывает практика, распознать обман большинству клиентов удается в течение суток. Кроме того, планируется установить лимиты на перечисление наличных средств через терминалы, а также установить ответственность для дропперов — людей, которые оформляют банковские карты, а затем передают их в пользование мошенникам.

«Ты сегодня за тысячу рублей отдаешь свою карточку мошенникам, а завтра твоего родственника, по сути дела, обворовывают на гораздо большие суммы, и должна быть общественная недопустимость и непризнание этого факта дропперства, не говоря уже об ответственности», — заявила Набиуллина.

Персональную ответственность за утечку данных предлагают ввести и для сотрудников банков, которые отвечают за кибербезопасность: как минимум десятилетний запрет на профессиональную деятельность.

Впрочем, для реализации всех намеченных мер стране отчаянно нужны айтишники. По самым скромным подсчетам — не меньше семи тысяч обученных специалистов каждый год.