Харитонов возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Также он побывал в музее пионерии.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов сегодня в Екатеринбурге. Он возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» и передал гуманитарный груз бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Также он побывал в музее пионерии. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога сегодня возложил цветы к Вечному огню на площади Партизан в Брянске.

Также герой ДНР посетил военно-учебный центр, где готовят будущих сержантов. Еще один сопредседатель штаба Путина Владимир Машков приехал в Севастополь, где пообщался с доверенными лицами и волонтерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что обучение для тех, кто записался в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, началось в среду, 14 февраля.

Заместитель председателя столичной Общественной палаты Михаил Швыдкой отметил, что активная деятельность штаба позволяет выявлять и предотвращать возможные попытки нарушений во время выборов.