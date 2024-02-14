«Захочется сделать приятное»: как Гордиенко отмечает День святого Валентина

Наталья Гордиенко не считает День всех влюбленных особенным праздником

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Праздничный вечер будет испорчен, если будет третий лишний, считает звезда.

День святого Валентина, праздник влюбленных, любят и понимают не все россияне. Для кого-то это обычный день, не подразумевающий подарков и признаний в чувствах.

Но все же большая часть людей воспринимает праздник как лишний повод напомнить любимому о своих чувствах. Молдавская певица Наталья Гордиенко рассказала о своем отношении к празднику, сообщает издание KP.RU.

«Я не могу сказать, что я его отмечаю. Считаю, что день любви должен быть каждый день. Но если кому-то захочется сделать приятное, то я буду не против», — объясняет участница «Евровидения-2006».

Для знаменитости лучшими свиданиями являются те, которые происходят спонтанно. Главное, чтобы возлюбленные были наедине.

«Мне кажется, самые оригинальные и не банальные свидания — это всегда самые неподготовленные. В этом весь смысл. А вот чего точно не должно быть на свиданиях, так это третьего человека», — отмечает Гордиенко.

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