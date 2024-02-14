Захарова о предложении Киева обменять пленных на останки Столыпина: «Пляски на костях»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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На Украине всерьез обсуждают такую возможность.

Предложение Киева обменять останки бывшего председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ — это пляски на костях, которые Украина пытается устроить не впервые. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские неонацисты уже не в первый раз пытаются устроить пляски на костях», — напомнила Мария Захарова.

Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин был убит агентом царской охранки Дмитрием Богровым во время посещения спектакля в городском театре и захоронен на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви. Включить останки выдающегося российского деятеля в обменный фонд предложил директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Захарова прокомментировала заявление об отсутствии пленных боевиков ВСУ в сбитом Ил-76.