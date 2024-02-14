Фото: EDUARD KORNIYENKO / ТАСС

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Немецкие СМИ призывают киевский режим остановиться и сесть за стол переговоров.

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. На такую реальность указал редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste.

Журналист заявил, что вооруженное столкновение в принципе надо было избежать. Однако, когда уже все происходит, стало ясно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение.

«Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий», — заявил Ауст.

Журналист также призвал «срочно начать переговоры», поскольку и так понятно, что необходимость в этом уже давно назрела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа боевиков ВСУ сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.