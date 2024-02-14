Умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак
Фото: из открытых источников
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Композитору было 95 лет.
Венгерский композитор Тамаш Деак ушел из жизни на 96-м году. Об этом пишет агентство MTI, не сообщая причину смерти.
«Тамаш Деак <… > скончался на 96-м году жизни», — указано в материале.
Композитор стал автором музыки к известным мультфильмам и телепередачам. В их числе мультсериал «Ну, погоди!». Всего за свою жизнь он написал музыку более чем к 120 проектам, а также выпустил множество джазовых и симфонических композиций.
Родился Тамаш Деак в венгерском Секешфехерваре. Обучился игре на инструментах самостоятельно. На протяжении пяти лет, с 1959 года, работал на радиостанции в родной стране, а также состоял в музыкальном коллективе.
Помимо заставки к «Ну, погоди!», Деак написал композицию «Водные лыжи» и другие, которые также прозвучали в эпизодах мультсериала.
Ранее 5-tv.ru писал, что умерла звезда «Бриллиантовой руки» Виктория Островская.