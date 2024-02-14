Нечего стесняться: названы самые распространенные «деликатные» проблемы со здоровьем

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Почему необходимо вовремя обращаться к проктологу?

Принято стесняться говорить о деликатных проблемах со здоровьем. Например, о заболеваниях толстой кишки.

Люди часто боятся задавать интересующие вопросы и своевременно приходить на осмотр. Из-за этого недуги начинают только прогрессировать.

Врачи подробно рассказали о «деликатных» проблемах в проктологии изданию URA.RU. Так, причин испытывать страх при этих мыслях быть не должно.

Для врачей в этом нет ничего стыдного. Осмотр проводится в комфортных условиях, пациенту выдают специальное белье.

«Пациенту дают специальное белье, он не голый находится перед доктором. Сама процедура также безболезненна, поскольку сегодня существует множество обезболивающих мазей. К тому же очень изменилось оборудование», — сообщила заведующая отделением колопроктологии в «Центре косметологии и пластической хирургии им. С. В. Нудельмана» Ольга Овчинникова.

Методы подхода к лечению также изменились. Сейчас более щадящий подход, например, к геморрою.

Знакомые могут даже не догадываться, что пациент проходит лечение. Среди самых распространенных проблем в проктологии — копчиковая киста у мужчин и колоректальный рак.

«Колоректальный рак — одна из самых острых проблем в онкологии на сегодняшний день. И зачастую заболевание диагностируется на поздних стадиях. Поэтому я рекомендую всем старше 45 лет в обязательном порядке хотя бы раз в пять лет проходить колоноскопию и каждый год сдавать высокочувствительный тест на скрытую кровь», — объясняет врач-проктолог Игорь Таскаев.

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