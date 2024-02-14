«Он мертв»: почему у пакета помощи Украине мало шансов в Конгрессе США

Фото: Reuters / TOM BRENNER

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Американские политики возмущены действиями собственных властей, которые «заботятся» о других странах, пока их государство буквально обрастает проблемами.

Пакет очередной помощи Украине может не пройти голосование в палате представителей США. Об этом заявил американский конгрессмен Кори Миллс, сообщает Newsmax.

По мнению политика, пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 миллиардов долларов (для киевского режима предназначены 60 миллиардов), который власти Соединенных Штатов все же протолкнули в Сенате, не получит поддержку в Конгрессе.

«Сенат отдает приоритет Украине перед Америкой. Что ж, мне очень жаль. Я был избран американским народом. Вот кого я представляю. Вот кого я защищаю, и в этом мой приоритет… Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв», — заявил Кори Миллс.

Конгрессмен также напомнил, что у США дефицит в 34 триллиона долларов, и властями страны пора бы заняться внутренними проблемами. Например, подумать о безопасности границ и возвращении к энергетической независимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина начала передавать США поврежденные установки HIMARS.