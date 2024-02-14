«Он мертв»: почему у пакета помощи Украине мало шансов в Конгрессе США
Конгрессмен Кори Миллс: пакет помощи Украине не получит одобрение в Конгрессе
Фото: Reuters / TOM BRENNER
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Американские политики возмущены действиями собственных властей, которые «заботятся» о других странах, пока их государство буквально обрастает проблемами.
Пакет очередной помощи Украине может не пройти голосование в палате представителей США. Об этом заявил американский конгрессмен Кори Миллс, сообщает Newsmax.
По мнению политика, пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 миллиардов долларов (для киевского режима предназначены 60 миллиардов), который власти Соединенных Штатов все же протолкнули в Сенате, не получит поддержку в Конгрессе.
«Сенат отдает приоритет Украине перед Америкой. Что ж, мне очень жаль. Я был избран американским народом. Вот кого я представляю. Вот кого я защищаю, и в этом мой приоритет… Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв», — заявил Кори Миллс.
Конгрессмен также напомнил, что у США дефицит в 34 триллиона долларов, и властями страны пора бы заняться внутренними проблемами. Например, подумать о безопасности границ и возвращении к энергетической независимости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина начала передавать США поврежденные установки HIMARS.