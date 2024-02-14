В Сети сообщили о планах Зеленского «устроить покушение» на Макрона

Фото: Reuters / POOL

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Информация появилась в соцсети X.

Глава киевского режима Владимир Зеленский якобы мог планировать покушение на президента Франции Эммануэля Макрона. Такая информация начала распространяться по социальным сетям.

В частности, в соцсети X появился отрывок сюжета, якобы вышедшего на телеканале France 24, в котором утверждается, что президент Зеленский якобы давно намеревался «убить французского лидера Эммануэля Макрона». Согласно распространяемым данным, это могло произойти во время визита Макрона в Киев. Ранее поездку отменили. Видео, среди прочих, публикует пользователь с ником @Jose_FERNANDE8.

Selon les médias français, le régime de Kiev a tenté d'attirer le président français Emmanuel Macron en Ukraine afin de l'assassiner et d'imputer sa mort à la Russie, dans le but de ramener l'attention des médias sur l'Ukraine et d'accroître l'aide financière et militaire..... pic.twitter.com/2tKDHYoWK0 — ДАНИЭЛЬ КАЛОМБО (@Danielkalombo) February 13, 2024

В ролике показаны скриншоты переписки источника якобы из окружения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Из сообщений следует, что целью убийства, ответственность за которое, как уточняет распространитель информации, планировалось переложить на РФ, являлось привлечение общественного внимания к украинскому конфликту с последующим увеличением помощи.

При всем этом запись эфира на сайте France 24 отсутствует. Скриншоты переписки также распространились в Telegram-каналах.

Визит Макрона на Украину планировался с 13 по14 февраля. 11 февраля Париж принял решение отложить поездку французского лидера из соображений безопасности. Как уточнил журнал Challenges, Макрон планировал перед поездкой на Украину активизировать поддержку страны с помощью нового пакета помощи от Франции и других европейских государств. Ряд украинских дипломатов в Париже, узнав о переносе визита, «упал со стульев», отмечается в материале.