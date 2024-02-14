Путин разрешил сделки с акциями «Яндекс Банка»

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Президент подписал официальный документ.

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями «Яндекс Банка». Российский лидер подписал соответствующее распоряжение, которое размещено на официальном сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Яндекс банк», — сказано в документе.

В распоряжении также говорится о том, что для совершения сделок с акциями «Яндекс Банка» никакие разрешительные для этого документы не нужны.

Неделей ранее нидерландская компания Yandex N.V. продала российскую часть бизнеса. Покупатель — объединение российских предпринимателей. Стоимость сделки — это 475 миллиардов рублей.

Yandex N.V. перестанет быть головной, она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Основные активы перейдут международной компании. Она зарегистрирована в Калининградской области и принадлежит объединению российских инвесторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Яндекс».