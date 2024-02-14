Новые площадки и центр компетенций: как в Москве развивается деловой туризм

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В столице находится более 30 площадок для организации деловых мероприятий разного уровня. В совокупности они могут вместить свыше 40 тысяч человек.

На рост делового туризма в Москве повлияла богатая событийная повестка, пишет Lenta.ru. По данным за прошлый год, средняя загрузка московских гостиниц серьезно возрастала в период проведения крупных мероприятий. При этом своего пика в 89% достигла во время Московского урбанистического форума или, например, фестивалей «Московских сезонов».

Издание также отмечает, что в столице находится более 30 площадок для организации деловых мероприятий разного уровня. В совокупности они могут вместить свыше 40 тысяч человек.

Росту числа деловых поездок в столицу также способствует активная позиция властей, которые настраивают диалог с турбизнесом.

«Мы стараемся быть максимально открытыми. Если мы можем что-то откорректировать в своей работе для общей пользы, то с удовольствием это сделаем», — говорил в прошлом году председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

В 2023 году мэрия получила на 44% больше заявок на грантовую поддержку, чем годом ранее. На эти цели из городского бюджета было выделено 350 млн рублей. С помощью грантов организаторы мероприятий могут, например, возместить часть расходов на аренду помещений и техническое оснащение.

В статье также указывается, что проведение форумов, конгрессов и выставок в столице привлекает гостей из других регионов и стран и способствует росту экономического сектора. По итогам 2023 года туристическая сфера принесла в бюджет Москвы 178 млрд рублей.

«В первом полугодии Москву посетили свыше 2 млн миллионов бизнес-туристов — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Деловой туризм — тот сегмент, который восстановился до уровня доковидных показателей и даже превзошел его», — указывал Козлов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны «Технополис Москва».