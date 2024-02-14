В Кремле оценили новый закон, допускающий конфискацию имущества за фейки об армии

Песков: опасения по применению закона о конфискации имущества в РФ беспочвенны

Фото: Махонин Андрей / ТАСС

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Документ уже подписал президент России Владимир Путин. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

В Кремле назвали беспочвенными опасения по поводу применения на практике закона о конфискации имущества за фейки об армии. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что у российского закона, подписанного главой государства, и конфискацией имущества во времена СССР нет ничего общего. А правоприменительную практику можно будет оценить только после того, как появится такая возможность.

«Нарушение закона подразумевает наказание, в том числе и в той форме, которая прописана в принятом документе», — подчеркнул Песков.

Закон, о котором идет речь, подразумевает такие меры как конфискация имущества за распространение фейков об армии и призывы к деятельности против безопасности государства, если виновные совершали это из корыстных побуждений.

Разработали документ в середине января. Согласно ему, под конфискацию подпадают деньги, ценности или другое имущество, которое нарушитель использует для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подписал закон о борьбе с «наливайками».