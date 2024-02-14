Умышленный поджог? В Анапе возбудили два дела по факту пожара в многоэтажке

В Анапе возбудили два уголовных дела по факту пожара в многоэтажке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

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Полиция приступила к поиску причастных.

Уже второе уголовное дело возбуждено после сильнейшего пожара в многоэтажке в Анапе. Сгорел мансардный 11-й этаж и несколько десятков квартир под ним.

Выяснилось, что дом построили даже без проектной документации, и ни о какой пожарной безопасности там даже и речи не было. Как такое стало возможным и кто будет компенсировать ущерб людям — расследование корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

Владельцы квартир вглядываются в свои окна. Узнать, что уцелело после мощнейшего пожара пока не удастся. Дом оцеплен, огонь потушен, но предстоит еще ряд экспертиз и проверок, в том числе и в рамках уголовного дела. Слишком много вопросов обнажило пламя, в первую очередь к застройщику.

«Его начали строить, дошли до третьего этажа и заглохли. Долго не было ничего, наверное, полгода. Потом подогнали технику, вырос он до пятого этажа. Опять всю технику убрали, опять была тишина. А потом уже догнали 11 этажей», — рассказывает местная жительница.

По словам жителей этого дома и тех, кто покупал свои квартиры на этапе котлована, изначально здание должно было быть высотой в пять этажей, но после окончания строительства, оно выросло в два раза.

У матери Кристины квартира сгорела после того, как пламя сползло этажом ниже.

«Ничего не узаконивали. Как купила, так купила», — рассказывает она.

Однако большей части жильцов квартиры, часть из которых сгорели, пришлось узаконить через суд. Очаг пожара пришелся на мансарду — нежилое по документам помещение. Она была построена из гипсокартона утверждают владельцы квартир.

«Открывали окно и кидали бычки вниз, а вся крыша — гипсокартоновая», —рассказывает жительница многоэтажки Елена.

Обращаться к застройщику, уверены погорельцы, бесполезно. Даже мэрию города компания игнорировала. Администрация Анапы рассказала, что высотка — самострой. Чиновники трижды подавали иски к застройщику.

В ходе проверки установлено, что Владимир Блоха начал строительство многоквартирного дома по адресу город-курорт Анапа, улица Объездная, 9, при отсутствии разрешения на строительство, а также иной техническо-проектной документации, что неоднократно подтверждалось в ходе проверок, проводимых управлением государственного строительного надзора Краснодарского края.

Люди возмущены — им обещали все удобства, но с 2011 года не смогли обеспечить даже элементарную пожарную безопасность, прокуратура неоднократно требовала устранить замечания.

«Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствии проектной разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2021 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома», — написала прокуратура в своем Telegram-канале.

Что уж говорить. Обогревали жилища здесь электричеством, лифт тоже так и не установили.

«Обманывали людей. Поставили в первом подъезде лифт и заманивали покупателей, что будет лифт, что будет газ. Здесь у меня мать живет — 70 лет человеку, пешком на седьмой этаж поднимается», — отмечает один из мужчин.

Глава компании-застройщика — бывший городской депутат Владимир Блоха — фигурант дела о мошенничестве, был в бегах от следствия, но был задержан в Москве в 2022-м. В отношении его компании до сих пор висит 12 судебных дел о неуплате за электричество. Но задать вопросы самому застройщику проблематично, на юридическом адресе организация отсутствует. Такая же история с управляющей компанией.

Все недочеты компании не привели к трагедии только благодаря сотрудникам МЧС. Из дома эвакуировали 440 человек, а вот кто им будет выплачивать компенсацию за сгоревшие, пусть и в самострое, квартиры, станет известно только после завершения уголовного дела.