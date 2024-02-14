Лавров: договориться по Украине пока нет вариантов из-за Запада

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Министр иностранных дел выступил в Госдуме, затронув данную тему.

В настоящее время не просматриваются варианты для того, чтобы договориться с Украиной. Виной тому позиция западных стран, заявил в ходе правительственного часа в Госдуме глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и привели к нынешней ситуации», — сказал министр.

Однако, продолжил он, у объявивших России войну стран нет серьезных предложений. Они также не хотят учитывать наши интересы, реалии на земле. Именно поэтому собраться и говорить за столом переговоров «пока не получится, вариантов таких не просматривается».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Такер Карлсон заявил о готовности России к поиску компромисса по Украине.