Литва выразила России протест из-за объявления в розыск литовских политиков

Фото: www.globallookpress.com / Christian Spicker via www.imago-

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

МИД страны вызвал к себе посла РФ в Вильнюсе.

Литва выразила протест временному поверенному в делах России после того, как Москва объявила в розыск литовских политиков. Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД Литвы.

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса по делу об уничтожении памятников советским воинам-освободителям на территории страны. Этот факт вызвал возмущение у литовских дипломатов, которые вызвали к себе представителя посольства РФ в Вильнюсе.

«Ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе также появились карточки госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонас Кайрис. Указывалось, что данные лица разыскиваются в рамках уголовной статьи.