Футболиста «Спартака» Промеса приговорили к шести годам тюрьмы

Суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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Сейчас спортсмен с командой находится в ОАЭ. Еще в планах суда рассмотреть апелляцию футболиста по его решению о ранении брата.

Суд Амстердама признал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина. Об этом сообщил журналист Уэсли Мейер на странице в соцсети X.

Слушание по делу Промеса прошло 24 января. В результате суд приговорил спортсмена к шести годам тюремного заключения, хотя прокуратура запрашивала девять. В настоящий момент Промес находится на сборах со «Спартаком» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вместе с тем ТАСС пишет со ссылкой на Апелляционный суд Амстердама, что 20 февраля будет рассматриваться апелляция Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении двоюродному брату ножевого ранения в 2020 году.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы. Спортсмена тогда обвинили в нападении на брата на семейной вечеринке при отягчающих обстоятельствах.

В конце января 2024-го в Амстердаме прошли слушания по делу о контрабанде кокаина в отношении Промеса. Сторона обвинения запросила для спортсмена девять лет тюремного заключения.

Речь идет о деле 2020 года. Тогда в бельгийском порту правоохранители перехватили две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Кроме того, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в суд обязал футболиста «Спартака» Промеса выплатить компенсацию брату.