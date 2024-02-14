Биткоин превысил отметку в 51 тысячу долларов впервые с 2021 года
Фото: www.globallookpress.com / Cfoto
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Криптовалюта поднялась на 2,29%.
Стоимость биткоина (ВТС) превысила отметку в 51 тысячу долларов впервые с 3 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
Таким образом, в 12:12 стоимость биткоина составила 51,205 тысячи долларов, поднявшись на 2,29%. Уже через две минуты было замечено, как криптовалюта замедлила рост до 51,040 тысячи долларов, прибавив 1,95%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в октябре 2023 года биткоин превысил отметку в 34 тысячи долларов впервые за полтора года.