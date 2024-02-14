Мать Бориса Немцова умерла на 97-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Пост с этим сообщением опубликовала ее внучка.

Скончалась мать политика Бориса Немцова Дина, ей было 96 лет. Об этом на странице в социальной сети сообщила ее внучка Жанна.

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы. 03.03.1928 — 14.02.2024», — написала она.

Пост внучка сопроводила фотографией бабушки в годы ее молодости. Немцова также рассказала, что церемония прощания пройдет 16 февраля в городском ритуальном агентстве Нижнего Новгорода. Похороны состоятся на Бугровском кладбище в 12:30.

Дина Немцова по профессии была педиатром. За свои заслуги она получила звание заслуженного врача России.

Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В 2017-м коллегия присяжных заседателей в столичном окружном военном суде признала виновными в убийстве Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых. Их было решено приговорить к отбыванию наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строго режима.

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