Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент также указал на необходимость использовать опыт СВО при организации системы гражданской обороны в стране.

Структуры МЧС России необходимо укрепить в ДНР, ЛНР и Новороссии. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии министерства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Нужно и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического обеспечения, привлекать дополнительные кадры — пожарных, спасателей, саперов, психологов и других специалистов», — сказал он.

Он добавил, что в 2023 году новый, полностью оснащенный современной техникой спасательный центр открылся в Мариуполе.

Путин также поручил при совершенствовании гражданской обороны всесторонне использовать опыт, полученный в ходе СВО. По его словам, особое внимание нужно уделить таким элементам в регионах, расположенных вблизи от линии боевых действий. Президент подчеркнул: эти российские субъекты подвергаются террористическим атакам неонацистов.

Вместе с тем Путин отметил профессионализм и мужество подразделений МЧС, которые действовали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Зепорожской областях. Они, рискуя своей жизнью, эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование, а также принимали непосредственное участие в работах по восстановлению социальных объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.