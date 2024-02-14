Мосбиржа во второй раз приостановила торги на фондовом рынке

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Накануне операции уже приостанавливались. Однако позднее были возобновлены.

Торги на фондовом рынке Московской биржи снова приостановлены. Об этом сообщает сама площадка на официальном сайте.

Указывается, что операции не проводятся с 10:36 по московскому времени. О возобновлении торгов Мосбиржа обещает сообщить дополнительно. Причины также пока не называются.

Позднее стало известно, что торги возобновятся в 11:35 по московскому времени. Причиной назвали ошибку конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы, на которую перешли после прошлого сбоя.

Накануне, 13 февраля, торги на фондовом рынке Мосбиржи уже приостанавливались. Операции не проводились в период с 13:58 до 15:45. Позднее в Мосбирже объяснили ситуацию аппаратной ошибкой основного сервера площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин России вернется к закупкам золота и валюты в рамках бюджетного правила.