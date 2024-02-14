Фото: Zuma / ТАСС

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Дипломат, в том числе, говорил, что сегодня Киеву сложно найти ресурсы для своей военной машины.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин сказал правду о ситуации вокруг Украины и экономике России. Такое признание сделал британский телеканал Sky News, который взял интервью и диппредставителя.

Келин заявил, что линия фронта на Украине смещается на западную сторону. В настоящее время киевскому режиму трудно найти ресурсы для своей военной машины. В то же время Россия пережила санкции, которые ввели США, Британия и их союзники. Посол также подчеркнул, что военно-промышленный комплекс РФ имеет все возможности производства.

После публикации интервью журналисты Sky News также написали статью, посвященную анализу утверждений Келина. В результате телеканал признал правоту посла по самым острым аспектам украинского конфликта, отметив его «дерзкую уверенность».

«В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.