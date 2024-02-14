В Сети появились «фронтовые ролики» на песню SТ «Дай ему сил», презентованную бойцам Росгвардии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Строки новой композиции рэп-исполнителя нашли отклики не только в сердцах военных, но и тех, кто болеет за них всей душой.

Российские военнослужащие публикуют в социальные сети «фронтовые ролики» под новую песню рэпера ST (Александра Степанова), которую он ранее представил бойцам Росгвардии. Трек «Дай ему сил» всего за несколько дней превратился в настоящую военную песню.

«Дай ему сил чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир», — эти строки наши солдаты поют под гитару, накладывают их на свои видео с передовой.

Рэпер ST представил свою песню на встрече с росгвардейцами, когда она еще не была официально опубликована. Многие принялись искать ее, но тогда артист сообщил — релиз только запланирован. Тем не менее, бойцы начали перепевать новую песню под гитару.

Стоит отметить, что «Дай ему сил» — совершенно нетипичная для творчества Степанова песня. Рэпер рассказал историю о герое, участнике боевых сражений, защитнике Родины. Его строки нашли отклик в сердцах военных и тех, кто болеет за них всей душой.

Ранее 5-tv.ru писал, что росгвардейцы обратились к ST после выхода песни «Дай ему сил».