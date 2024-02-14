Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Законопроект ранее прошел чтения в Госдуме и одобрение в Совфеде.

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России и призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК России и расширяет перечень преступлений, по которым возможна конфискация имущества. К ним отнесли не только фейки об армии РФ, но и ст. 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Речь идет о преступлениях, совершенных в корыстных целях.

Разработали законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о ВС России в середине января. Согласно документу, под конфискацию подпадают деньги, ценности или другое имущество, которое нарушитель использует для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон, который расширяет возможности регионов страны в вопросе борьбы с так называемыми «наливайками» — точками продажи алкогольных напитков в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.