Не разориться на цветах: как заставить флориста продать букет по адекватной цене
Юрист Русяев: вы имеете право узнать о стоимости каждого цветка в букете
Фото: Щербак Александр / ТАСС
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Цветы — это приятный, но не всегда дешевый подарок, особенно в праздники. Несколько секретов позволят «поторговаться» с флористами.
Знание прав и законов помогут купить букет цветов по приятной цене, каким бы не был повод. Об этом юрист Илья Русяев рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.
Юрист советует перед покупкой поинтересоваться о стоимости каждого цветка в букете, а также упаковки. В этом вопросе на помощь придет десятая статья Закона «О защите прав потребителей». Она обязывает продавца предоставить вам полную информацию о товаре.
Если вы заметили, что вас обсчитали, то вы имеете полное право вернуть букет или потребовать дополнить его недостающими цветами. Если вам в этом отказали, то вы можете обраться с жалобой в Роспотребнадзор или суд.
Ранее председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова посоветовала всем любителям цветов выращивать их дома. Сеять растения лучше в середине февраля, чтобы к весне уже увидеть результат.
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