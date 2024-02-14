Не разориться на цветах: как заставить флориста продать букет по адекватной цене

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Цветы — это приятный, но не всегда дешевый подарок, особенно в праздники. Несколько секретов позволят «поторговаться» с флористами.

Знание прав и законов помогут купить букет цветов по приятной цене, каким бы не был повод. Об этом юрист Илья Русяев рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.

Юрист советует перед покупкой поинтересоваться о стоимости каждого цветка в букете, а также упаковки. В этом вопросе на помощь придет десятая статья Закона «О защите прав потребителей». Она обязывает продавца предоставить вам полную информацию о товаре.

Если вы заметили, что вас обсчитали, то вы имеете полное право вернуть букет или потребовать дополнить его недостающими цветами. Если вам в этом отказали, то вы можете обраться с жалобой в Роспотребнадзор или суд.

Ранее председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова посоветовала всем любителям цветов выращивать их дома. Сеять растения лучше в середине февраля, чтобы к весне уже увидеть результат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как вас могут обмануть при покупке подарков.