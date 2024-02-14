Вне закона: в Латвии начнут изымать авто с российскими номерами
В Латвии с 15 февраля начнут изымать авто с российскими номерами
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru
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Водителей предупредили об этом еще осенью и дали время на перерегистрацию.
Сегодня последний день, когда в Латвии можно увидеть автомобили с российскими номерами. Уже завтра они официально станут вне закона.
Такое решение приняли еще осенью, но дали автовладельцам время для перерегистрации. Дальше нарушителям будут выписывать штрафы — до двух тысяч евро. Но главное — будут отбирать машины и реализовывать их в пользу Украины. Исключение сделают только для дипломатических авто и тех, кто едет через территорию Латвии транзитом.
Ранее в этот день, 14 февраля, временного поверенного РФ вызвали в МИД Латвии. Внешнеполитическое ведомство сообщило, что Олег Зыков прибыл в здание, чтобы дать объяснения выдвинутым Россией обвинениям в отношении латвийских госслужащих. Рига назвала обвинения «политически мотивированными».
Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе также появились карточки госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонас Кайрис.