Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Выйдет ли Москва из этой организации?

Россия решила приостановить выплату ежегодных взносов в Арктический совет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское министерство иностранных дел.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — говорится в сообщении.

Речь идет о реализации совместных проектов, направленных на решение важных для всех арктических государств вопросов. В частности, это сохранение экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, включая морские научные экспедиции, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояние населения Крайнего Севера.

Кроме того, в ведомстве при ответе на вопрос о «красной линии», из-за которой Россия решит выйти из организации, сослались на слова официального представителя МИД Марии Захаровой. Дипломат заявляла, что эту возможность Москва может рассмотреть при эволюции совета в недружественный институт. Однако в настоящий момент данный вопрос «не стоит в практической плоскости».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад испугался действий России в Арктике. США и их союзники опасаются полного попадания этого региона под влияние России и Китая. Тем временем деятельность Арктического совета перешла в функционирование на малых оборотах.