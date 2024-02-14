Инфаркт, диабет, импотенция: как «безобидный» храп разрушает здоровье

Фото: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

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Нужно ли принимать экстренные меры?

По статистике, десятая часть браков распадается из-за храпа одного из супругов — не каждый готов годами терпеть вторую половину, издающую во сне оглушительные звуки. Однако храп может разрушить не только семейную жизнь, но и здоровье человека — часто он свидетельствует о различных заболеваниях, отмечает врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Храп — это не просто звук, за ним могут таиться остановки дыхания во сне. Это не такое уж редкое заболевание, которое называется синдром апноэ во сне. Внешне это проявляется в том, что человек храпит, потом внезапно затихает, а через 10-20 секунд издает громкий разливистый храп. Затем человек снова храпит с минуту, после чего идет следующая остановка дыхания», — пояснил врач в комментарии 5-tv.ru.

По словам Кудинова, остановки дыхания приводят в итоге к инфарктам, инсультам и внезапной смерти во сне, а по пути к этим конечным точкам у человека развивается ожирение, сахарный диабет, снижается потенция и повышается артериальное давление.

«Человек начинает по ночам просыпаться, в результате чего у него возникает дневная сонливость, повышается раздражительность, появляется неустойчивость в настроении и иногда даже агрессивность», — говорит сомнолог.

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Эксперт отмечает, что в США и Европе к храпу относятся как к очень серьезному заболеванию. Например, людей, которые страдают им, но отказываются лечиться, лишают водительских прав, потому что они могут заснуть за рулем и спровоцировать ДТП.

«Храп — это весьма серьезное заболевание, требующее большого внимания, как от самого пациента, так и от близких. Если вдруг вы у своего родственника обнаружили остановки дыхания во сне, повышение давления, неудержимый рост массы тела или он стал часто вставать ночью в туалет, то это повод обратиться к сомнологу», — подчеркнул Кудинов.

Ранее психолог-сексолог Юрий Гальперин раскрыл проблемы отношений между мужчинами и женщинами, возникающие из-за раздражающего храпа партнера. По словам эксперта, храп может напрочь убить романтику отношений и сексуальное влечение. В итоге большинство пар начинают спать в разных комнатах, а то и вовсе решают разъехаться по разным квартирам.