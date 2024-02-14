«Это было моим решением»: Боня раскрыла подробности разрыва с парнем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что происходит в личной жизни знаменитости?

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, которая недавно сообщила публике о том, что она вновь свободна, честно рассказала о расставании с Русланом Гасановым. С ним она состояла в отношениях недолго, но роман их стал ярким.

В социальных сетях Боня опубликовала трогательное видео с уже экс-возлюбленным. Облачившись в роскошное платье, знаменитость крепко обняла Гасанова, а после ушла.

«Это было моим решением, хотя и непростым! Но я знаю, что так будет лучше для нас обоих. Мы обняли друг друга и пожелали счастья на жизненном пути», — сообщила Боня.

Также она выложила снимок с письмом Гасанова от 14 февраля 2023 года. В нем он признавался Боне в любви, роман с ней стал для него искренним, романтичным и настоящим.

«Сколько бы мы ни прошли, главное, что мы нашли возможность расстаться с благодарностью друг к другу!» — подчеркнула она.

К слову, Гасанов младше Бони на 13 лет. Когда они познакомились, мужчина был женат.

Тогда многие обвиняли Боню в том, что она пытается разрушить брак. Но знаменитость отбивалась от нападок, заявляя, что не принуждала Гасанова к разводу, это было его решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня стала жертвой преследования бывшего возлюбленного.