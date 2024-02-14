В Турции произошел обвал породы на золотом руднике

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Возникли вопросы к инженерным службам, отвечающим за безопасность.

На востоке Турции обвалились тысячи тонн горной породы на руднике, где добывали золото. Под завалами могут находиться девять рабочих.

Сотни сотрудников экстренных служб сейчас заняты их поиском. А параллельно ведется расследование.

Возникли вопросы к инженерным службам, отвечающим за безопасность. Они должны были заметить сползание породы в котлован.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкалье выясняют причины гибели рабочих в шахте. Трагедия произошла на руднике золотодобывающей компании во время рабочей смены.

Тела горняков уже обнаружили и подняли на поверхность — больше погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.