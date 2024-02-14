С гранатами и пистолетом: в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк

В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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Все детали нападения правоохранители пока не раскрыли, но некоторые данные все же появились.

Вооруженный гранатой и пистолетом мужчина совершил нападение на один из банков в Хабаровске. Его добычей стало целое состояние — 13 миллионов рублей.

Как сообщили в управлении МВД России по региону, злоумышленник мог угрожать предметами, очень похожими на оружие — пистолетом и ручными гранатами. С их помощью ему удалось запугать сотрудников банка и похитить 11 миллионов рублей, остальную сумму он получил в иностранной валюте.

Правоохранители уже начали устанавливать личность подозреваемого и в ближайшее время организуют мероприятия для задержания злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в центре Екатеринбурга произошло вооруженное нападение на отделение банка. Грабитель похитил менее одного миллиона рублей.

Предварительно, никто из сотрудников банка не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.