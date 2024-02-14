Палата представителей США поддержала импичмент главы МВБ Майоркаса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP; 5-tv.ru

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Конгрессмены предъявили ему претензии в неэффективной политике в отношении нелегальной миграции.

Джо Байден призвал Палату представителей немедленно рассмотреть законопроект о помощи Израилю и Украине. Речь идет о выделении 95 миллиардов долларов, 60 из которых пойдут Киеву.

Ранее документ утвердили в Сенате, где у Байдена много сторонников-демократов. А вот нижняя палата Конгресса, где больше республиканцев, не спешит с рассмотрением.

Там даже заявили, что и не вынесут законопроект на голосование, пока в нем не пропишут меры по укреплению южных границ Штатов. В Палате представителей считают, что нужно сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

И, в подтверждение этому, там приняли резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности США из-за его неэффективной политики в отношении нелегальной миграции.

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон решил не выносить на голование законопроект о продолжении помощи Украине. Тем самым он отверг призыв, прозвучавший от лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла.