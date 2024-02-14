Истошные крики о помощи: главное о страшном пожаре в незаконно построенном доме в Анапе

Фото, видео: Telegram / Официальный канал мэрии города-курорта Анапа / anapaofficial; 5-tv.ru

С большим трудом огнеборцам удалось взять ситуацию под контроль.

Крупный пожар бушевал этой ночью в Анапе. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже жилого дома, после чего перекинулось на другие квартиры.

Из полыхающего здания срочно эвакуировали всех жителей. На тушение бросили более сотни спасателей.

С большим трудом им удалось взять ситуацию под контроль. Хронологию событий восстановила корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Ранее 5-tv.ru писал, что загоревшийся 11-этажный дом в Анапе является самостроем. Городская администрация, как отмечается, не утверждала проект и не выдавала разрешения.

В 2011 году мэрия обращалась в суд с иском о сносе объекта, но заявление оставили без рассмотрения из-за неявки сторон. СК уже возбудил уголовное дело из-за пожара по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».