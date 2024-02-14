В Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии

Фото: www.globallookpress.com / H. Mohammad

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Пожар продлится, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем топлива.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главной линии газопровода в иранском Боруджене. Об этом сообщило агентство Mehr.

«Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен», — говорится в материале.

Мэр города Фатах Кареми уточнил, что пожар продлится, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем топлива. Пока подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекращена.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ нанес удар по Дамаску, в результате чего погибли четыре военных советника иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, от удара Израиля погибли несколько мирных жителей. Старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считате, что штаб КСИР и был целью израильских ударов.