Джонсон отказался выносить на голосование в Сенат проект о помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Тем самым он отвергнул призыв, прозвучавший от лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон решил не выносить на голование законопроект о продолжении помощи Украине. Тем самым он отверг призыв, прозвучавший от лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, сообщил портал Punchbowl News.

«Разумеется, не сейчас. Мы занимаемся процессом ассигнований. Нас поджимают крайние сроки. К этому и приковано в данный момент внимание палаты представителей», — заявил Джонсон.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины сразу после начала российской спецоперации по защите Донбасса. О ней президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.

Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.