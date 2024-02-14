Диапазон частот для 5G определили в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Отныне его в теории можно распределять между операторами сотовой связи.

Сотовая связь пятого поколения (5G) будет работать в городах и густонаселенных районах России в диапазоне 4,4–4,99 гигагерц. Об этом свидетельствуют данные таблицы распределения полос радиочастот.

«Полоса радиочастот 4400–4990 мегагерц (4,4–4,99 гигагерц) предназначена для развития сетей связи на базе перспективных радиотехнологий подвижной службы», — цитируют документ «Известия».

К перспективным технологиям в России относятся 5G и 6G. Это означает, что отныне данный диапазон можно распределять между операторами сотовой связи.

Перед этим власти и бизнес должны провести их конверсию. То есть, очистить от радиооборудования, несовместимого с сотовой связью.

Также следует разработать условия их распределения. Например, правила проведения конкурсов и аукционов.

Ранее 5-tv.ru писал, какие нормативы введут для вышек сотовой связи в Петербурге. Жители считают, что ретрансляторы не только портят облик города, но и могут причинить вред здоровью, особенно когда установлены возле жилых домов и детских площадок.