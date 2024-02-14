Диапазон частот для 5G определили в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Отныне его в теории можно распределять между операторами сотовой связи.
Сотовая связь пятого поколения (5G) будет работать в городах и густонаселенных районах России в диапазоне 4,4–4,99 гигагерц. Об этом свидетельствуют данные таблицы распределения полос радиочастот.
«Полоса радиочастот 4400–4990 мегагерц (4,4–4,99 гигагерц) предназначена для развития сетей связи на базе перспективных радиотехнологий подвижной службы», — цитируют документ «Известия».
К перспективным технологиям в России относятся 5G и 6G. Это означает, что отныне данный диапазон можно распределять между операторами сотовой связи.
Перед этим власти и бизнес должны провести их конверсию. То есть, очистить от радиооборудования, несовместимого с сотовой связью.
Также следует разработать условия их распределения. Например, правила проведения конкурсов и аукционов.
Ранее 5-tv.ru писал, какие нормативы введут для вышек сотовой связи в Петербурге. Жители считают, что ретрансляторы не только портят облик города, но и могут причинить вред здоровью, особенно когда установлены возле жилых домов и детских площадок.