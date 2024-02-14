Более 200 миллионов просмотров собрало интервью Карлсона с Путиным в соцсети X

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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А число репостов видео составляет свыше 300 тысяч.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным собрало свыше 200 миллионов просмотров менее чем за неделю с момента публикации в соцсети X.

А число репостов видео в X составляет свыше 300 тысяч. Пользователи сервиса поставили интервью более миллиона отметок «нравится».

Наконец, количество просмотров интервью с Путиным на YouTube-канале Карлсона достигло почти 16,5 миллиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Карлсон пообщались после интервью. Беседа была краткой и «на ногах», уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Интервью, по его мнению, стало резонансным событием, которое заставило европейских политиков задуматься о том, стоит ли продолжать свою неконструктивную политику в отношении России.

Оно было опубликовано в интернете ночью 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», а также отношения России и НАТО.