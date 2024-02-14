Фото, видео: Telegram / Официальный канал мэрии города-курорта Анапа / anapaofficial; МЧС России; 5-tv.ru

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Спасателям удалось избежать жертв при инциденте.

Открытое горение ликвидировали в многоэтажном доме в Анапе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В 23:30 ликвидация открытого горения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом компания-застройщик загоревшегося дома не оплачивала коммунальные платежи, пишут «Известия». Так, ООО «Практика» является ответчиком по 12 искам — суммарная цифра по ним насчитывает 2,6 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что загоревшийся 11-этажный дом в Анапе является самостроем. Городская администрация, как отмечается, не утверждала проект и не выдавала разрешения.

В 2011 году мэрия обращалась в суд с иском о сносе объекта, но заявление оставили без рассмотрения из-за неявки сторон. СК уже возбудил уголовное дело из-за пожара по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».