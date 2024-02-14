В Совбезе заявили о рисках ядерной войны из-за деменции Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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В нервозной внутриполитической обстановке, сложившейся в Штатах, сильно выросла цена управленческой ошибки.

Сценарий «случайной» ядерной войны по вине Америки стал более реальным, в том числе из-за проблем с памятью у президента США Джо Байдена. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов.

«Этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого дома», — цитируют чиновника «Известия».

Байден — единственный в США, кто может отдать приказ о нанесении ядерного удара, напомнил Попов. Из-за нервозной обстановки внутри Штатов, говорит он, сильно выросла цена управленческой ошибки, а там «и до глобальной катастрофы недалеко».

Ранее 5-tv.ru писал, что Байдена необходимо проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия. Так Илон Маск высмеял постоянные оговорки президента США.

Недавно глава Белого дома заявил, что у него нет проблем с памятью. И вообще, по его мнению, он является самым квалифицированным для поста главы государства.

Однако вскоре после этого он оконфузился — перепутал Египет с Мексикой. Маск не смог сдержаться и решил пошутить.