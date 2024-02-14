Жога встретился с участниками Добровольной Народной Дружины в Курской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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А чуть ранее он посетил филиал Фонда «Защитники Отечества».
Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога побывал в Курской области. Он встретился с участниками Добровольной Народной Дружины и узнал, в каких условиях проходит подготовка к охране правопорядка. А чуть ранее Жога посетил филиал Фонда «Защитники Отечества».
«Создание единого навигатора, где семьи наших военнослужащих, сами военнослужащие в принципе могут найти те или иные социальные услуги, льготы, которые они могут получить, потому что довольно-таки сложно иногда искать, и многие люди даже не знают, что им положено и чем они могут воспользоваться», — сказал он.
Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков в Вологде посетил предприятие, где производят троллейбусы и электробусы.
На встрече с работниками речь зашла о дополнительной поддержке таких компаний. Также политик заявил о необходимости увеличить финансирование нацпроектов по модернизации ЖКХ и обновлению общественного транспорта.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК утвердил форму избирательного бюллетеня для голосования, который будет применяться на выборах президента России в марте 2024 года. Фамилии зарегистрированных кандидатов будут расположены в алфавитном порядке, информация о каждом из них — напротив в отдельных одинаковых по площади полях.
Там будут содержаться данные о рождении, месте жительства, работе кандидата, а также его принадлежность к политической партии и статус в ней. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.