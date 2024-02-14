«Птичий стол»: всплыла правда о странной диете больного раком Карла III

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Монарх, узнав о серьезной болезни, не опустил руки.

Совсем недавно жизнь короля Великобритании Карла III перевернулась с ног на голову — ему диагностировали онкологию, а именно рак простаты. Монарх сразу решил — сдаваться он не будет, тут же приступил к лечению.

Он уверен: питание тоже влияет на выздоровление. Однако его диета и способ борьбы со страшной болезнью оказались очень необычными.

Как рассказала журналу Hello королевский биограф Тина Браун, Карл III на завтрак вот уже много лет съедает яйца, запеченные с сыром. Помимо этого, на королевском столе всегда присутствуют льняные семена — монарх их просто обожает.

Любовь к ним настолько сильна, что однажды гостей, которые захотели их попробовать, принц Уильям одернул, заявил, что «этот птичий стол только для папы». Обед монарх привык пропускать — и болезнь не стала поводом менять привычку.

Для Карла III этот прием пищи — непозволительная роскошь. На ужин же король Великобритании не прочь полакомиться мясом или рыбой с зеленым салатом.

А для заправки салата использует вовсе не подсолнечное или оливковое масло, а яйца всмятку, которые разминает вилкой. При этом два-три раза в неделю он садится на веганскую диету, то есть исключает из своего рациона мясные и молочные продукты.

Кроме того, на протяжении всей жизни Карл III старается вести активный образ жизни. Даже в 75 лет он каждое утро начинает с гимнастики.

В течение дня старается долго не засиживаться за работой, а совершает пешие длительные прогулки. Из-за этого королева Камилла даже прозвала его «горным козлом».

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