Загоревшийся многоэтажный дом в Анапе оказался самостроем

Фото, видео: Telegram / Официальный канал мэрии города-курорта Анапа / anapaofficial; 5-tv.ru

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Администрация города не утверждала проект здания.

Загоревшийся 11-этажный дом в Анапе является самостроем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Застройщику был предоставлен участок под жилищное строительство. Однако разрешения на строительство многоквартирного жилого дома тот не получил», — говорится в сообщении.

Городская администрация, как отмечается, не утверждала проект и не выдавала разрешения. В 2011 году мэрия обращалась в суд с иском о сносе объекта, но заявление оставили без рассмотрения из-за неявки сторон.

Пожарные уже локализовали возгорание на площади в тысячу квадратных метров. Эвакуированные жильцы в настоящее время располагаются в пунктах временного размещения, на месте также работают психологи МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК уже возбудил уголовное дело из-за пожара по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Работу служб и ведомств на месте координирует мэр Анапы Василий Швец.