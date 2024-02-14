«Чем я прогневила Бога?» — беда произошла с Лерой Кудрявцевой
PR-менеджер Шахиди заявил, что Кудрявцева лечится после травмы ноги
Фото: Тараканов Вадим / ТАСС
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Знаменитость шокирована тем, что с ней случилось.
Телеведущая Лера Кудрявцева получила тяжелую травму. Звезда призналась в личном блоге, что беда буквально выбила ее из колеи.
У нее диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки, а также перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости.
«Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр», — сетует Кудрявцева.
PR-менеджер звезды Табриз Шахиди заявил 5-tv.ru, что с ведущей «все хорошо». Она в настоящее время проходит курс лечения.
Это не первое несчастье в жизни Кудрявцевой за последнее время. В начале года она объявила, что уходит от мужа Игоря Макарова.
Комментариев тогда знаменитость давать не стала: лишь коротко и емко отметила, что «алкоголь — зло». После этого последовало еще одно признание — она вернулась к супругу и пытается спасти его.
Звезда буквально бьется за молодого мужа. А сообщила о проблемах в семье знаменитость лишь для того, чтобы Макаров услышал мнение других.
Вероятно, Кудрявцева хотела напугать мужа расставанием. Так бы он убедился в серьезности ее намерений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Лера Кудрявцева устроила скандал в одной из программ на федеральном канале.