Умерла писатель и искусствовед Нина Молева

Фото: www.globallookpress.com / Gabriele Hanke

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Она была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Фёдоре Рокотове, Дмитрии Левицком.

Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«11 февраля 2024 ушла из жизни Нина Михайловна Молева, писатель, выдающийся ученый — историк, искусствовед, журналист, ветеран войны… Светлая память уникальному ученому, писателю, воину, удивительной женщине», — говорится в сообщении.

Молева была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. Всего она написала более 120 книг.

Молева родилась 5 декабря 1925 года. С детства знала несколько иностранных языков, занималась в студии художественного слова при Московском доме пионеров. Была многолетней ведущей правительственных концертов, проходивших в Кремле и Большом театре.

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