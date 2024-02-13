Многомиллионный долг: Игоря Петренко разыскивают судебные приставы
Актер Петренко задолжал 9,2 миллиона рублей по алиментам
Фото: Тараканов Вадим / ТАСС
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Сумма растет в геометрической прогрессии.
Екатерина Климова и Игорь Петренко когда-то счастливо жили одной семьей. Но в 2014 году звездная пара оформила развод.
На этом неприятности не закончились, они начали судиться из-за неуплаты алиментов. В начале долг составлял всего 300 тысяч, но из-за неуплаты он вырос до почти трех миллионов.
А, по последним данным ФССП, задолженность увеличилась в геометрической прогрессии. Сумма составляет более девяти миллионов рублей.
Климова одна содержит четверых детей, оплачивает их учебу в элитной школе. Но бывший муж ее переплюнул — хотя он и обязан выплачивать алименты только за двоих сыновей, это не единственные дети звезды.
Новая супруга Кристина Бродская родила актеру троих дочерей. Видимо, многодетному отцу слишком тяжело обеспечивать пятерых детей — судебные приставы продолжают его искать.
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