«Головой влетаю куда-то»: Лерчек вышла на связь после ДТП в Москве

Блогер Лерчек рассказала, что получила синяки в результате аварии в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Главное, что все живы, отметила блогер.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала 5-tv.ru, как она ощущает себя после аварии в Москве.

«За машину я не переживаю, это всего лишь железка, которая починится. Тем более, есть страховка — и КАСКО, и ОСАГО», — отметила знаменитость.

Ремонт, по ее оценкам, может обойтись в 500 тысяч рублей. Но главное, что все живы и здоровы, подчеркнула Чекалина.

Звезда отметила, что виновником аварии ДПС считает мужчину, который врезался в ее автомобиль. Однако особых претензий Лерчек из-за инцидента не имеет.

«Я пропускала пешехода и слышу сильный удар, я головой влетаю куда-то. Я была пристегнута, стукнулась коленом. Это маленькие синяки, претензий не имею», — поделилась она.

Недавно супругов Чекалиных обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Несколько месяцев они провели под домашним арестом.

Однако в итоге семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено уголовное преследование.